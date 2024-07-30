التصريح بتشغيل رحلات جوية منتظمة بين السعودية وبنغلاديش بدءًا من 1 أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البنغلاديشية (US-Bangla Airlines) برحلات منتظمة للمسافرين بين السعودية وجمهورية بنغلاديش، متجهة من دكا إلى جدة، خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 7 رحلات أسبوعيًّا، وبمعدل رحلة يوميًّا، ابتداء من 1 أغسطس.