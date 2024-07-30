أعمال
التصريح بتشغيل رحلات جوية منتظمة بين السعودية وبنغلاديش بدءًا من 1 أغسطس
متجهة من دكا إلى جدة خلال الموسم الصيفي للعام الجاري بواقع 7 رحلات أسبوعيًّا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البنغلاديشية (US-Bangla Airlines) برحلات منتظمة للمسافرين بين السعودية وجمهورية بنغلاديش، متجهة من دكا إلى جدة، خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 7 رحلات أسبوعيًّا، وبمعدل رحلة يوميًّا، ابتداء من 1 أغسطس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي، وربط السعودية بالعالم تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل السعودية منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.