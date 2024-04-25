الذهب ينخفض في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2313.44 دولارًا للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس؛ إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر، ومع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة؛ بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.