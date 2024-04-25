الذهب ينخفض في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2313.44 دولارًا للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس؛ إذ جنى مستثمرون الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر، ومع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة؛ بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2313.44 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:43 بتوقيت جرينتش؛ وذلك في رابع جلسة على التوالي من الهبوط.
كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2326.10 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.09 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 901.60 دولار، وهبط البلاديوم 1% إلى 991 دولارًا.