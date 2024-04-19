"الجدعان" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض نتائج اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

عقد محمد الجدعان، وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مؤتمرًا صحفيًّا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا؛ للحديث عن النتائج الرئيسية لاجتماعات اللجنة، إضافة إلى ملاحظات المدير العام بشأن أجندة السياسات العالمية.
ونوه الجدعان خلال المؤتمر الصحفي بالجهود التي بذلتها الرئيسة السابقة للجنة ناديا كالفينو، مؤكدًا أهمية دعم التعاون متعدد الأطراف لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي. كما أكد أهمية معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع مستويات الديون السيادية التي تعوق قدرة الدول منخفضة الدخل على تنمية اقتصاداتها وتحسين حياة شعوبها.
وأوضح الجدعان أن أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يدعمون الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتعزيز تنمية القدرات في البلدان الأعضاء.. ورحب بإطلاق الشراكة العالمية للتمويل العام للاستجابة للطلب المتزايد على تنمية القدرات في مجال المالية العامة.
وتطلع كل من الجدعان وجورجيفا لإضافة المقعد الخامس والعشرين الجديد للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المخصص للقارة الإفريقية؛ لإيصال صوتها وتمثيلها في المجلس بدءًا من نوفمبر 2024م.