"الجدعان" يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض نتائج اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

عقد محمد الجدعان، وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مؤتمرًا صحفيًّا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا؛ للحديث عن النتائج الرئيسية لاجتماعات اللجنة، إضافة إلى ملاحظات المدير العام بشأن أجندة السياسات العالمية.