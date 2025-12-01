"موديز" تُثبت تصنيف المملكة عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وأشارت إلى أن نمو القطاع غير النفطي يعكس توسعًا في قطاعات السياحة، والتجارة، والتجزئة، والمطاعم، والفنادق، والتعدين، والصناعة، حيث سجّل هذا القطاع نموًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، رغم تراجع أسعار النفط.