المملكة توقّع اتفاقيتي قرضين تنمويين بـ 101 مليون دولار لدعم الطاقة النظيفة في باكستان

ويشمل المشروع إنشاء السد وإنشاءات تحويل وتنقية المياه، وحفر النفق الرئيس لنقل المياه، ومبنى الطاقة، وإنشاء نفق التصريف إلى النهر، إضافة إلى توريد المعدات والأجهزة وخطوط النقل، فيما تهدف الاتفاقية الثانية إلى إنشاء محطة جقران الرابعة بقدرة (22) ميغاوات وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء في باكستان، ويشمل المشروع إنشاء السد، ومبنى الطاقة، ومبنى تحويل وتنقية المياه، وتوريد المولدات والمحولات والمعدات اللازمة وتوفير خطوط النقل.