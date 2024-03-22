المملكة توقّع اتفاقيتي قرضين تنمويين بـ 101 مليون دولار لدعم الطاقة النظيفة في باكستان

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم مع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور كاظم نياز، اتفاقيتين تنمويتين؛ للإسهام في تمويل مشروع إنشاء محطة شاونتر الكهرومائية، وذلك عبر قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق بقيمة (66) مليون دولار، وكذلك تمويل مشروع إنشاء محطة جقران الكهرومائية الرابعة، من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة (35) مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى إنشاء محطة شاونتر بقدرة (48) ميغاوات وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء في باكستان،
ويشمل المشروع إنشاء السد وإنشاءات تحويل وتنقية المياه، وحفر النفق الرئيس لنقل المياه، ومبنى الطاقة، وإنشاء نفق التصريف إلى النهر، إضافة إلى توريد المعدات والأجهزة وخطوط النقل، فيما تهدف الاتفاقية الثانية إلى إنشاء محطة جقران الرابعة بقدرة (22) ميغاوات وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء في باكستان، ويشمل المشروع إنشاء السد، ومبنى الطاقة، ومبنى تحويل وتنقية المياه، وتوريد المولدات والمحولات والمعدات اللازمة وتوفير خطوط النقل.
وتأتي هاتان الاتفاقيتان امتدادًا لدعم الصندوق لمشروعات الطاقة النظيفة في باكستان، ومواجهة التحديات الناتجة عن الطاقة التقليدية وتكاليفها المادية، فضلًا عن أهمية الطاقة النظيفة وما تسهم فيه من نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للإسهام في دعم التنمية الاجتماعية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد قدّم لجمهورية باكستان الإسلامية منذ عام 1976م، التمويل لتنفيذ (41) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز (1.4) مليار دولار، لدعم نمو مختلف القطاعات الحيوية في المناطق الباكستانية.