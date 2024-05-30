برنامج الثروة الحيوانية والسمكية ينظم زيارة لشركات الدواجن إلى تايلند

نظَّم البرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية زيارة لشركات الدواجن السعودية إلى مجموعة (CPF) التايلندية؛ للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الدواجن.
وتهدف هذه الزيارة إلى نقل الخبرات العالمية إلى الصناعة المحلية، وعقد الشراكات وتطوير التبادل التجاري والتقني بين البلدين، إلى جانب الاطلاع على أبرز التقنيات الحديثة في تطوير صناعة الدواجن، وإجراء التجارب والأبحاث العلمية وترويج الفرص الاستثمارية بين الجانبين.
وشملت الزيارة إلى مصنع الأعلاف، التعرف على التركيبات العلفية الخاصة بصناعة الدواجن، ومشروع تربية الدجاج اللاحم، والتعرف على أحدث التقنيات الحديثة في صناعة الدواجن، إلى جانب زيارة مسلخ الدواجن والتعرف على أحدث التقنيات في استغلال جميع النواتج الثانوية لمخلفات المسالخ والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة لمصنع الأغذية الخاص بالشركة والتعرف على المنتجات الغذائية المختلفة المصنعة من لحوم الدواجن.
واطلعت شركات الدواجن السعودية على جهود مركز الأبحاث والتطوير لصناعة الغذاء حسب ذائقة المستهلك لمختلف دول العالم، حيث إن الشركة تقوم بصناعة الأغذية حسب ذائقة المستهلك لمختلف دول العالم.
وتمثلت الجهات المشاركة في الزيارة شركات التنمية، وبلدي للدواجن، ودجاج هائل، ودواجن الوطنية، إضافة إلى شركة فقيه، ودجاج رضوى، والسنبلة الطازجة، وإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية بوصفه الجهة المسؤولة عن تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة، حيث يعمل البرنامج من خلال عدة مستهدفات إستراتيجية تشمل الإسهام في تحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتنمية القدرات وصناعة رواد الأعمال، وتمكين القطاع الخاص في رفع مستوى إسهامه في زيادة الناتج المحلي.