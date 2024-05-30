برنامج الثروة الحيوانية والسمكية ينظم زيارة لشركات الدواجن إلى تايلند

وشملت الزيارة إلى مصنع الأعلاف، التعرف على التركيبات العلفية الخاصة بصناعة الدواجن، ومشروع تربية الدجاج اللاحم، والتعرف على أحدث التقنيات الحديثة في صناعة الدواجن، إلى جانب زيارة مسلخ الدواجن والتعرف على أحدث التقنيات في استغلال جميع النواتج الثانوية لمخلفات المسالخ والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة لمصنع الأغذية الخاص بالشركة والتعرف على المنتجات الغذائية المختلفة المصنعة من لحوم الدواجن.