أسعار النفط.. برنت عند 82.56 دولار للبرميل

وبحسب "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 في المائة إلى 82.56 دولار للبرميل، صباح اليوم، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2 في المائة إلى 77.91 دولار.