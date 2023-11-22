أسعار النفط.. برنت عند 82.56 دولار للبرميل

تغيّرت أسعار النفط بقدرٍ طفيفٍ في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، إذ تسبّب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأمريكي، إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف "أوبك+" للدول المنتجة.
وبحسب "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 في المائة إلى 82.56 دولار للبرميل، صباح اليوم، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2 في المائة إلى 77.91 دولار.
وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع "أوبك+" المقرر يوم الأحد الذي ستناقش فيه مجموعة المنتجين زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ويوم الاثنين، ارتفع الخامان نحو اثنين في المائة بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في "أوبك+" أن المجموعة ستدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.