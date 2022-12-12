"كوشك": شركة الاستثمار الجريء استثمرت في أكثر من 34 صندوقًا

وذكر أن البوابة أسهمت في زيادة الحصة التمويلية، حيث وصلت هذه النسبة هذا العام إلى 16.8 مليار ريال، متطرقًا إلى زيادة الحصة التي يقدمها سوق التسهيلات الائتمانية والتمويل من خلال جميع البنوك وشركات التمويل، حيث زادت هذا العام تقريبًا 21% عن عام 2020، ووصلت إلى 221 مليارًا هذا العام مقارنة بـ 182 مليار ريال في 2020م، مما يعكس مدى استجابة الشركات التمويلية لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.