عند 10849 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً

وكانت أسهم شركات أسيج، وتوبي، وثمار، ودور، ونقي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مسك، والباحة، وصدر، والواحة، والإستثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.26% و5.29%.