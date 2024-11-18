ارتفاعٌ طفيفٌ لأسعار النفط إثر مخاوف التصعيد العسكري في أوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط، بصورة طفيفة، خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف تفاقم الصراع في أوكرانيا بعدما سمحت الإدارة الأمريكية لكييف، باستخدام الأسلحة الموردة إليها في شن هجمات على العمق الروسي.
زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.10% أو 7 سنتات، إلى 71.12 دولار للبرميل في الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
في حين استقرت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي "تسليم ديسمبر" عند 66.99 دولار للبرميل.
جاء هذا الارتفاع في أسعار النفط على خلفية تقارير إعلامية متداولة تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة أمريكية الصُنع في توجيه ضرباتٍ للعمق الروسي.