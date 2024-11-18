ارتفاعٌ طفيفٌ لأسعار النفط إثر مخاوف التصعيد العسكري في أوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط، بصورة طفيفة، خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف تفاقم الصراع في أوكرانيا بعدما سمحت الإدارة الأمريكية لكييف، باستخدام الأسلحة الموردة إليها في شن هجمات على العمق الروسي.