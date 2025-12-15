مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10590.17 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا بمقدار 1.34 نقطة، ليقفل عند مستوى 10590.17 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.1 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغ عدد الأسهم المتداولة 151 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 118 شركة.
وجاءت أسهم شركات: صدق، وريدان، والعبيكان للزجاج، والعقارية، والصناعات، ضمن الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدرت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وبرغرايزر، والكابلات السعودية، والجوف، وتشب قائمة الأكثر انخفاضًا، بنسب تراوحت بين 6.91% و5.09%.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، ومهارة، والكيميائية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، فيما تصدرت أسهم: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والاتصالات السعودية، وسابك قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
من جانب آخر، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضًا بـ2.72 نقطة، ليقفل عند مستوى 23716.41 نقطة، بتداولات تجاوزت 10 ملايين ريال، وكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من 1.8 مليون سهم، توزعت على 2025 صفقة.