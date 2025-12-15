مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10590.17 نقطة

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، ومهارة، والكيميائية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، فيما تصدرت أسهم: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والاتصالات السعودية، وسابك قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.