5 عوامل بينها التوظيف.. قفزة سعودية في "مؤشر كيرني العالمي لتطوّر تجارة التجزئة"

وأوضح أن هذه العوامل الأخرى تشمل: "تحقيق نمو ملحوظ في توظيف المواطنين السعوديين في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، ومضاعفة مشاركة الإناث في صفوف القوى العاملة، بما يتجاوز أهداف رؤية 2030، وتسجيل نمو كبير في معاملات التجزئة غير النقدية، من 16 بالمئة عام 2016 إلى 62 بالمئة عام 2022، والمستهدف هو أن يصل النمو إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030، والانتشار الواسع لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) بين المستهلكين، ومساهمة مزودين محليين Tamara وTabby، بتمهيد الطريق لنمو هذه الخدمات، وتسجيل نمو هائل في عدد الصفقات الاستثمارية (95 بالمئة) والتراخيص (267 بالمئة) في عام 2022، مما يشير إلى قوة المناخ الاقتصادي، وتكامل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في السوق الاستهلاكية السعودية، والتبني السريع للتجارة عبر الهاتف المحمول وتجارة التجزئة التجريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وازدياد دخول العلامات التجارية العالمية وتوسع قطاعات الترفيه ونمط الحياة، يشير إلى ازدهار بيئة البيع بالتجزئة".