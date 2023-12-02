"الفاضلي": جازان قريبًا ستصبح المصدر الأول للحوم الحلال على مستوى العالم

كشف الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الدكتور حسن بن يحيى الفاضلي، عن أن منطقة جازان ستصبح المصدر الأول للحوم الحلال على مستوى العالم عن طريق عمل مصانع مخصصة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها في منتدى جازان للاستثمار، وبيّن أن المدينة وقّعت حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية في القطاع الصناعي، تتجاوز قيمتها 32 مليار ريال، و11 مذكرة تفاهم.
وأشار إلى أن مستقبلاً استثماريًّا واعدًا ينتظر جازان؛ لما تمتلكه من مقومات، تجعلها منطقة استثمارية واعدة.. لافتًا إلى أن قربها من الأسواق الإفريقية والأوروبية جعلها تحتضن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وهي أول منطقة اقتصادية خاصة بالسعودية، بمساحة 24 كيلومترًا مربعًا؛ لدعم الصناعات التعدينية والغذائية التحويلية والخدمات اللوجستية.