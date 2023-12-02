"الفاضلي": جازان قريبًا ستصبح المصدر الأول للحوم الحلال على مستوى العالم

وأشار إلى أن مستقبلاً استثماريًّا واعدًا ينتظر جازان؛ لما تمتلكه من مقومات، تجعلها منطقة استثمارية واعدة.. لافتًا إلى أن قربها من الأسواق الإفريقية والأوروبية جعلها تحتضن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وهي أول منطقة اقتصادية خاصة بالسعودية، بمساحة 24 كيلومترًا مربعًا؛ لدعم الصناعات التعدينية والغذائية التحويلية والخدمات اللوجستية.