مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11005.02) نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (0.49) نقطة ليقفل عند مستوى (11005.02) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (5.6) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (245) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (149) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (89) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، ومياهنا، وأمريكانا، وجاهز، والنهدي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات علم، وأكوا باور، وسدافكو، وأسترا الصناعية، والعربي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.93%) و(6.66%).
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (84.03) نقطة ليقفل عند مستوى (27223.71) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.