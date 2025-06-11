مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11005.02) نقاط

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، ومياهنا، وأمريكانا، وجاهز، والنهدي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات علم، وأكوا باور، وسدافكو، وأسترا الصناعية، والعربي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.93%) و(6.66%).