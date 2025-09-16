النفط يرتفع 1.9% مدعومًا بترقب الفائدة وتراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وتوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية.
وسجّل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.9% ليغلق عند 64.52 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام برنت بنسبة 1.5% ليصل إلى 68.47 دولارًا للبرميل.
ويرى محللون أن خفض الفائدة المحتمل قد يسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي، ما ينعكس على زيادة الطلب على الوقود.
كما أظهر استطلاع أجرته "رويترز" توقعات بانخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع احتمال ارتفاع مخزونات نواتج التقطير.