"سابك" تعلن نتائجها المالية للربع الرابع من 2022م.. بصافي دخل بلغ 0.29 مليار ريال

واختتمت "سابك" عام 2022م باستضافة المنتدى الخليجي السنوي السادس عشر للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" في ديسمبر، الذي عُقد هذا العام لأول مرة في الرياض، وأمام قادة الصناعة العالميين الذين حضروا المؤتمر؛ فيما سلّط رئيس مجلس إدارة "جيبكا" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، الضوء على أهمية العديد من الموضوعات في الصناعة، بما في ذلك تعزيز الشراكات والتعاون، والحاجة إلى المرونة، ونماذج الأعمال والتشغيل الجديدة.