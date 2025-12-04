الألواح الشمسية الصينية تصل إلى قلب الصناعات السعودية بالدمام

وانطلق الحفل بحضور مختصين من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، إلى جانب فريق عمل الشركة الصينية، حيث قدمت مديرة تطوير الأعمال، الأستاذة قابي ليو، عرضًا مفصلًا حول مراحل تأسيس المشروع وخطته المستقبلية، إضافة إلى مؤشرات الإنتاج لفرع الشركة في الرياض وعدد من الفروع حول العالم.