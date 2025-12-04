الألواح الشمسية الصينية تصل إلى قلب الصناعات السعودية بالدمام

شهدت المدينة الصناعية الثالثة بالدمام حفل تدشين ووضع حجر الأساس لمصنع الألواح الشمسية القادم من جمهورية الصين الشعبية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز سلاسل القيمة المحلية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ يأتي المشروع لتوطين تصنيع الألواح الشمسية بوصفها أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًا.
وانطلق الحفل بحضور مختصين من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، إلى جانب فريق عمل الشركة الصينية، حيث قدمت مديرة تطوير الأعمال، الأستاذة قابي ليو، عرضًا مفصلًا حول مراحل تأسيس المشروع وخطته المستقبلية، إضافة إلى مؤشرات الإنتاج لفرع الشركة في الرياض وعدد من الفروع حول العالم.
كما شارك مسؤولو "مدن" وفريق الشركة في ختام الحفل في وضع حجر الأساس للمصنع، معلنين انطلاق المرحلة التنفيذية التي تمهّد لإنتاج محلي متقدم في مجال الطاقة الشمسية.
تشهد العلاقة بين المملكة العربية السعودية والصين تطورًا متسارعًا في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة، حيث شهدت السنوات الأخيرة توقيع صفقات كبيرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز فرص المملكة في بناء صناعة طاقة متجددة متكاملة تمتد من تصنيع الخلايا والألواح إلى تنفيذ المشاريع الكبرى، مع إمكانية مستقبلية لتصدير الكهرباء النظيفة أو الهيدروجين الأخضر.
أوضح صالح اليامي، مشرف العلاقات العامة للمشروع، أن الطاقة الشمسية تُعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة عالميًا، وأن وجود هذه الصناعة في المنطقة الشرقية يحمل قيمة معرفية واقتصادية كبيرة، إضافة إلى توفير فرص عمل تخصصية مستقبلية للسعوديين.
وأشار إلى أن المصنع سيستقبل الطلاب والمهتمين بعد بدء الإنتاج لنشر الوعي وتعزيز المعرفة بهذه الصناعة الواعدة.
واختتم "اليامي" حديثه معبّرًا عن تقديره لجهود "مدن" وما قدمته من خدمات لوجستية وتجهيزات للبنية التحتية، التي أسهمت في تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق هذا المشروع الصناعي الواعد.