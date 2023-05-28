"الجمارك" تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ الجوية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة في المنافذ الجوية بالمملكة، التي من أبرزها إتاحة تقديم البيانات الجمركية، وإصدار أذونات التسليم، وإمكانية تجزئة الشحنات الواردة، بحيث يكون وسيط الشحن مسؤولاً أمام العملاء عن تقديم جميع الخدمات لحين وصول الشحنة، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافة إلى أن وسيط الشحن يقوم بتوزيع ومتابعة المهام على جميع الأطراف ذات العلاقة شركات النقل والملاحة والتخليص الجمركي والتخزين وغيرها.