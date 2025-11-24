تفعيلاً لمجلس التعاون التجاري المشترك..وفد أوكراني يصل الرياض بعروض استثمارية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وصل اليوم الاثنين إلى الرياض وفد حكومي واقتصادي أوكراني رفيع، حاملاً واحدة من حزم المقترحات الاستثمارية في خطوة تعكس رغبة كييف والرياض في فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية. ويرأس الوفد يوري ميلنيك، رئيس الجانب الأوكراني في مجلس التعاون التجاري المشترك والرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة MHP؛ أكبر مصدّر أوكراني سابق للسوق السعودية.
وأكد ميلنيك أن الزيارة تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، استنادًا إلى الاتفاق الذي توصّل إليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتفعيل مجلس التعاون التجاري المشترك، بما يوفر منصة دائمة لتنسيق الأعمال وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة.
وأوضح أن الوفد وصل بحزمة مشاريع جاهزة تشمل التصنيع الزراعي، والمواد الحيوية، والابتكار، والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستشهد توقيع مذكرات نوايا واتفاقيات إطار، على أن تُستكمل الاتفاقيات النهائية في مراحل عمل المجلس.
وأشار ميلنيك إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تجاوزت 680 مليون دولار في 2024، مع ارتفاع الصادرات الأوكرانية للسعودية بنسبة 26% معظمها منتجات غذائية، فيما تستورد كييف الطاقة والمواد الكيميائية من المملكة.
وركّز ميلنيك على أن التعاون في قطاع المعادن الحيوية يعد من أكثر المجالات الواعدة، إذ تمتلك أوكرانيا احتياطيات استراتيجية من الغرافيت والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة، وهي عناصر رئيسية في الصناعات الدفاعية والتحول الطاقي. ويرافق الوفد فريق متخصص بقيادة شركة BGV المالكة لعدد من المناجم الاستراتيجية.
وتستمر زيارة الوفد في 24 و25 نوفمبر بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات كبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعات الدوائية والبنية التحتية، تمهيدًا لعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس التعاون بعد إعادة تشكيله. كما يُنتظر توقيع مذكرة تعاون بين غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية واتحاد الغرف السعودية لإنشاء منصة مؤسسية للتنسيق الاقتصادي.
ويؤكد الجانب الأوكراني أن الهدف من الزيارة لا يقتصر على توقيع مذكرات أولية، بل وضع الهيكل المؤسسي للتعاون طويل المدى، وفتح الطريق أمام مشاريع مشتركة في قطاعات الزراعة، والمواد الحرجة، والطاقة المتجددة، والرقمنة، والبنية التحتية، بما يمهّد لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.