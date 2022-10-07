أعلى مستوى منذ 5 أسابيع.. قرار "أوبك+" يكسر القلق ويحلق بالنفط

وقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم" للسمسرة في النفط: "سيكون من بين التداعيات الرئيسية لتخفيضات أوبك الأخيرة العودة المرجحة إلى سعر مئة دولار للنفط، إلا أن المكاسب ستكون محدودة في ظل تزايد العوامل الاقتصادية غير المواتية"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".