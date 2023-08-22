طرح فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة بوليفارد الحائط بمدينة التمور في بريدة

أعلنت أمانة منطقة القصيم طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في المجال التجاري، تتمثل في تشغيل وصيانة بوليفارد الحائط بمدينة التمور في بريدة لمدة 10 سنوات.
وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة أخيراً على مساحة 26.000م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 10 أكتوبر 2023م.
وتأتي الفرصة ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، التي تتيح من خلالها عديداً من الفرص الاستثمارية.
ويمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص: https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities?baladiya_id=1260 .