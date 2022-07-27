"متمم" يسلّط الضوء على نمو الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة

وفي مطلع اللقاء الذي أداره الإعلامي عبدالله التمياط، أكد العقيلي أن قطاع التعدين جزء مهم من رؤية 2030، وعنصر أساسي في برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" والذي يعول عليه في تنويع موارد المملكة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم إقرار إستراتيجية وطنية شاملة للتعدين، تهدف لتحقيق الاستفادة الكاملة من 5300 موقع للثروة المعدنية بمناطق المملكة، تقدر قيمتها عند استغلالها اقتصادياً بـ 5 تريليونات ريال، مبيناً أن التعدين وسلاسل القيمة المرتبطة به من القطاعات التي تساهم في خلق فرص عمل كبيرة، مبيناً أن المستهدف توفير 240 ألف وظيفة حتى العام 2030، منها 40 ألفاً في المناطق الأقل نمواً.