Pret A Manger توسّع حضورها في الرياض بافتتاح فرع جديد في كافد

شهد مركز الملك عبدالله المالي (كافد) افتتاح فرع جديد لسلسلة المقاهي والمطاعم العالمية Pret A Manger ، في خطوة تعكس توسّع العلامة المتسارع داخل السوق السعودي، حيث يُعد هذا الفرع الثالث لها في مدينة الرياض.

ويأتي افتتاح فرع كافد ضمن توجه برت لاختيار مواقع حيوية ترتبط بنمط الحياة العملي، مقدّمة تجربة تجمع بين السرعة والجودة، مع الحفاظ على فلسفتها المعروفة عالميًا في تقديم الطعام الطازج المُحضّر يوميًا داخل المتجر.

وشهدت فعاليات الافتتاح أجواءً تفاعلية، تضمنت عروضًا موسيقية مباشرة أضفت طابعًا مميزًا على التجربة، إلى جانب حضور فنان للرسم والكاريكاتير خلال يومي الافتتاح، في إطار احتفالي يعكس هوية العلامة القريبة من زوارها.

ويقدّم الفرع الجديد قائمة متنوعة من الأصناف، تتصدرها بعض الخيارات المعروفة لدى رواد برت، إلى جانب مجموعة من الخيارات الصحية، بما في ذلك أصناف غنية بالبروتين وخيارات تناسب نمط الحياة المتوازن. كما تحظى المشروبات باهتمام خاص، حيث تُقدَّم القهوة العضوية، إلى جانب مشروبات الماتشا عالية الجودة، ضمن تجربة تعكس دقة الاختيار والخبرة في التحضير.

وتؤكد برت التزامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال التبرع اليومي بفائض الطعام للجمعيات الخيرية، ضمن نهج مستدام يُعد جزءًا أصيلًا من هوية العلامة منذ انطلاقتها.

ويشكّل افتتاح فرع كافد خطوة جديدة في تعزيز حضور برت بالعاصمة، حيث يعكس الثقة الكبيرة التي توليها العلامة التجارية للسوق السعودي، الذي يشهد نموًا متسارعًا ومبشرًا في قطاع المقاهي والمطاعم. ويأتي هذا التوسع تحديدًا في مناطق اقتصادية حيوية مثل مركز الملك عبدالله المالي، حيث تلتقي الحيوية التجارية مع الطلب المتزايد على تجارب مقاهي عالية الجودة، مما يؤكد استراتيجية برت الطموحة لتقديم تجربة فريدة لعملائها في قلب الرياض.

نـبذة عن Pret A Manger

Pret A Manger، والذي يُعرف اختصارًا باسـم "Pret"، هو مقهى وسلسلة مطاعم مشهورة بتقديم الساندويتشات والقهوة، ويقع مقره الرئيسي في المملكة المتحدة. افتتح أول فرع له في لندن عام 1986، ويستمر حتى اليوم في تحضير الساندويتشات والسلطات واللفائف يدويًا كل يوم داخل مطابخ الفروع باستخدام مكونات عالية الجودة، وتُقدَّم جميع أنواع القهوة والشاي العضوي. تدير Pret أكثر من 700 متجر في 21 سوقًا دولية تشمل المملكة المتحدة، أيرلندا، الولايات المتحدة، هونغ كونغ، فرنسا، دبي، الكويت، الهند، لوكسمبورغ، سويسرا، بلجيكا، سنغافورة، ألمانيا، كندا، إيطاليا، وإسبانيا.