الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تُحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحًا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.