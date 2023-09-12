الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تُحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحًا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولارًا للأوقية (الأونصة)؛ في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1946.10 دولارًا.
ومن المرجح أن يكون نشاط السوق باهتًا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غدًا الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.16 دولارًا، وزاد البلاتين 0.3% إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1221.83 دولارًا.