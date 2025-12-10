مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10726 نقطة بتداولات 3.4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا بـ26.37 نقطة، ليقفل عند مستوى 10726.16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية نحو 150 مليون سهم، ارتفعت خلالها أسهم 177 شركة، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.
وجاءت أسهم شركات برغرايزر، وطيران ناس، والمملكة، والعربية، والصادرات ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم أسمنت ينبع، والمسار الشامل، والصناعات الكهربائية، وسي جي إس، وساكو من بين الأكثر انخفاضًا، بنسب تراوحت بين 5.66% و4.84%.
أما من حيث الكمية، فكانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، والأهلي، وسي جي إس، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا، فيما تصدرت أسهم الأهلي، والراجحي، والاتصالات السعودية، ومعادن، ورسن قائمة الشركات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
وفي المقابل، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضًا بـ22.50 نقطة، ليقفل عند مستوى 23896.90 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبكمية أسهم تجاوزت 4 ملايين سهم.