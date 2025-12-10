مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10726 نقطة بتداولات 3.4 مليارات ريال

وجاءت أسهم شركات برغرايزر، وطيران ناس، والمملكة، والعربية، والصادرات ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم أسمنت ينبع، والمسار الشامل، والصناعات الكهربائية، وسي جي إس، وساكو من بين الأكثر انخفاضًا، بنسب تراوحت بين 5.66% و4.84%.