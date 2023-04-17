خطوط ائتمان و"سحب الأزمة".. إصلاحات مصرفية أوروبية بعد انهيارات البنوك

ونقلت عن مصادر مطلعة القول: إن إصلاح الآلية يستهدف توفير خطوط ائتمان من الاتحاد الأوروبي؛ لتوفير السيولة النقدية للبنوك المتعثرة قبل انهيارها؛ على أن يتم توفير ضمانات هذه الخطوط إما من ميزانية الدولة الموجود فيها البنك أو من ميزانية الاتحاد الأوروبي.