إضافة خدمة شحن ملاحية تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالهند والعراق

يُذكر أن "موانئ" قد أعلنت خلال شهر يناير لعام 2023م، عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية، 5 خدمات جديدة إلى موانئ "جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري" التي تسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالميًّا.