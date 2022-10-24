صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

ومن جهته، عبَّر الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية القابضة، المهندس خالد الحصان، عن فخر المجموعة بالدور المحوري الذي تقوم به في دعم توجُّه السعودية نحو مستقبل مستدام.. متطلعًا إلى تحفيز مختلف المنشآت على تبنِّي نهج الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية في السوق المالية السعودية؛ وذلك من أجل مستقبل أفضل وأكثر شفافية.. معربًا عن سعادته بأن تكون المجموعة شريكًا استراتيجيًّا وتشغيليًّا في إطلاق الشركة الجديدة، التي نؤمن بأهميتها الكبيرة في دعم أهداف رؤية السعودية 2030، وتحقيق طموح المجموعة لأن تكون بوابة للمستثمرين من أنحاء العالم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.