"السعودية للكهرباء" تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022م

وحققت الشركة، خلال النصف الأول من عام 2022م، إيرادات تشغيلية بلغت 32.93 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 31.93 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق؛ أي بنسبة ارتفاع 3.1%؛ فيما بلغ إجمالي الربح 9.18 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 9.39 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 2.2%، وبلغ الربح التشغيلي 8.07 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 8.41 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق؛ أي بنسبة انخفاض 4%، أما صافي الربح فبلغ 7.02 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 7.52 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 6.6%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية، في نهاية النصف الأول من عام 2022م، 252.7 مليار ريال.