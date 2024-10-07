النفط يقلّص مكاسبه عند 77.62 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكّرة، اليوم (الإثنين)؛ ليقلص النفط مكاسبه التي حقّقها الأسبوع الماضي، خاصةً بعد أن سجّل يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي في 21 شهراً، وسط تزايد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.