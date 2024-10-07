النفط يقلّص مكاسبه عند 77.62 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكّرة، اليوم (الإثنين)؛ ليقلص النفط مكاسبه التي حقّقها الأسبوع الماضي، خاصةً بعد أن سجّل يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي في 21 شهراً، وسط تزايد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً بما يعادل 0.5% إلى 77.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.5% إلى 74.03 دولار للبرميل.
كان "برنت" قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 8%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1%، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.