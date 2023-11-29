بـ 32 مليار ريال.. "ملكية الجبيل وينبع" توقّع اتفاقيات استثمارية صناعية في منتدى جازان

وذكر أن مشاركة الهيئة في المنتدى تأتي استمرارًا لسعيها في تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة؛ مشيرًا إلى أهمية مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ونظرًا لموقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية، حيث كانت أول شحنة من المنتجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما تعد جازان منصة للاستثمار السعودي الصيني؛ حيث احتضنت أول المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة بمساحة (24) كيلومترًا مربعًا لدعم الصناعات التعدينية التحويلية، والصناعات الغذائية التحويلية، والخدمات اللوجستية.