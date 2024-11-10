سوق الأسهم اليوم.. تداولات قيمتها 6 مليارات ريال لـ525 مليون سهم

وكانت أسهم شركات أسمنت الرياض، وصادرات، ومياه هَنا، وسمو، ونسيج؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات البابطين، والجوف، وبرغرايزر، ومهارة، وأنابيب الشرق؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و8.00%.