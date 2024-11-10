سوق الأسهم اليوم.. تداولات قيمتها 6 مليارات ريال لـ525 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 12103.16 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 525 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت الرياض، وصادرات، ومياه هَنا، وسمو، ونسيج؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات البابطين، والجوف، وبرغرايزر، ومهارة، وأنابيب الشرق؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و8.00%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وصادرات، وأرامكو السعودية، وشمس، وأنعام القابضة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومياه هَنا، والأهلي، والإنماء؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 20.85 نقطة ليقفل عند مستوى 29248.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.