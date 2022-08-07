توقعات دولية بتجاوز اقتصاد السعودية تريليون دولار هذا العام.. كم "الفائض"؟

وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021 ، بحسب ما نقلت "العربية.نت".