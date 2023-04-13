بمقدار 2.3 مليون برميل يوميًّا.. أوبك تتوقّع نموّ الطلب على النفط

تتوقّع "أوبك" نموَّ الطلب على النفط بأكثر من مليونَيْ برميل يوميًّا هذا العام، رغم خطة المنظمة مع شركائها غير الأعضاء، أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+" لخفض الإمدادات، لكنها ألمحت إلى زيادة الإمدادات بنهاية العام لتحقيق التوازن.