"معادن" تعلن عن اكتشافٍ محتمل لإمكانات كبيرة من الذهب بطول 125 كم

وذكرت أن هذه النتائج تشمل تقاطعات حفر عالية الجودة، وُجدت على بُعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تُظهر 61 مترًا عند درجة 10.4 جم/ طن من الذهب، و20 مترًا عند درجة 20.6 جم/ طن؛ مضيفة أنها واصلت توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بُعد 25 كم شمال منصورة ومسرة؛ حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدَل عليها، تبلغ 1.5 مليون أوقية لقياسها.