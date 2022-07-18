شركة SAMI توقِّع عددًا من الاتفاقيات مع مجموعة ST Engineering السنغافورية

وقَّعت شركة SAMI، الشريك الوطني الرائد في الصناعات الدفاعية للمملكة العربية السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع ST Engineering، المجموعة السنغافورية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والدفاع والهندسة، وذلك على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران الذي يقام في المملكة المتحدة في المدة من 18 إلى 21 يوليو الجاري.
وستوفر الاتفاقيات التي وُقّعت اليوم الدعم لشركة SAMI فيما يتعلق بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة، وتنفيذ استراتيجياتها للتطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية، وكذلك توفير وتقديم الدعم الفني وخدمات التدريب؛ إذ من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونًا وثيقًا بين كل من شركة SAMI ومجموعة ST Engineering لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية.
وجاء اختيار مصنع المعدات الأصلية ST Engineering من قِبل شركة SAMI شريكًا لها استنادًا إلى خبرة الشركة السنغافورية وتاريخها في إنتاج المعدات المتعلقة بالدفاع وتوريدها. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى الاستفادة من قوة العلامة التجارية لمجموعة ST Engineering ، ومكانتها العالمية، وكذلك تُعبِّر الاتفاقيات عن حرص شركة SAMI المستمر على بناء الشراكات التي تعزز قدراتها التنافسية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة SAMI ، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، عن فخره بإعلان هذه المشاريع الجديدة مع مجموعة ST Engineering الرائدة عالميًّا في قطاع الدفاع، مؤكدًا أن هذه المبادرات الجديدة تمثل فرصة مواتية للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد، وتعزيز مكانة الشركة المحلية، بينما تتجه السعودية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدفاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته، عبَّر رئيس شركة ST Engineering الرئيس التنفيذي، فنسنت تشونغ، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع شركة SAMI ، والتعاون معها لتقديم حلول دفاعية فعَّالة وعالية الأداء. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع جهود الشركة الدفاعية على المستوى الدولي الرامية إلى بناء شراكات محلية قوية.
الجدير بالذكر أن التعاون بين شركة SAMI ومجموعة ST Engineering بدأ لأول مرة في عام 2019م، حينما عمل الجانبان على بدء تنفيذ وتطوير الشراكة، التي تواصل التركيز على الممارسات المستدامة، وابتكار حلول تقدِّم قيمة مضافة للقدرات الدفاعية في المملكة العربية السعودية.