شركة SAMI توقِّع عددًا من الاتفاقيات مع مجموعة ST Engineering السنغافورية

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة SAMI ، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، عن فخره بإعلان هذه المشاريع الجديدة مع مجموعة ST Engineering الرائدة عالميًّا في قطاع الدفاع، مؤكدًا أن هذه المبادرات الجديدة تمثل فرصة مواتية للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد، وتعزيز مكانة الشركة المحلية، بينما تتجه السعودية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدفاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.