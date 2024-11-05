"موانئ": طنيات المناولة بالموانئ ترتفع إلى 27,012,128, طنًا خلال أكتوبر 2024م

يُذكر أن "موانئ" حققت خلال شهر سبتمبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 7.82% لتصل إلى 28,097,022 طنًا، مقارنة بـ 26,058,554 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 9%، لتصل إلى 255,606 حاوية، مقارنة بـ 234,663 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 18%، لتصل إلى 258,007 حاوية، مقارنة بـ 217,933 حاوية العام الماضي.