"موانئ": طنيات المناولة بالموانئ ترتفع إلى 27,012,128, طنًا خلال أكتوبر 2024م

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أكتوبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 8.26% لتصل إلى 27,012,128, طنًا، مقارنة بـ, 24,951,573 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 14% لتصل إلى 254,832 حاوية، مقارنة بـ 223,434 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 10% لتصل إلى 248,216 حاوية، مقارنة بـ 226,514 حاوية العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 913,642 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,357,029 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 15,123,585 طنًا، فيما استقبلت الموانئ654,712 رأس ماشية، بانخفاض قدره 17.30% مقارنة بـ 791,683 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
وبلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 632,374 حاوية، بانخفاض قدره 14.19% مقارنة بـ 736,953 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 54.94% لتصل إلى 129,326 حاوية، مقارنة بـ 287,005 حاوية خلال عام 2023م.
وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 7.24% لتصل إلى 987 سفينة، مقارنة بـ1,064 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 21.83% لتصل إلى 48,177 راكبًا، مقارنة بـ61,634 راكبًا العام الماضي، وشهدت أعداد السيارات انخفاضًا بنسبة 13.44% لتصل إلى 101,212 سيارة، مقارنة بـ 116,930 سيارة العام الماضي.
يُذكر أن "موانئ" حققت خلال شهر سبتمبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 7.82% لتصل إلى 28,097,022 طنًا، مقارنة بـ 26,058,554 طنًا في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 9%، لتصل إلى 255,606 حاوية، مقارنة بـ 234,663 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 18%، لتصل إلى 258,007 حاوية، مقارنة بـ 217,933 حاوية العام الماضي.