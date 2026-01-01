الدولار يسجّل أكبر هبوط سنوي منذ 8 سنوات

وتراجع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنحو 8% خلال العام، وسط رهانات متزايدة على مزيد من الضعف للعملة. ورغم التراجع الذي سجّله الدولار منذ بدء إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فيما عُرف بـ"يوم التحرير"، إلا أنه لم يتمكن من تعويض خسائره بشكل ملموس.