الدولار يسجّل أكبر هبوط سنوي منذ 8 سنوات

أنهى الدولار الأميركي عام 2025 على أكبر وتيرة تراجع سنوي منذ ثمانية أعوام، في ظل توقعات باستمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة، إذا قرر الرئيس الأميركي المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تعيين رئيس يميل إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق.
وتراجع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنحو 8% خلال العام، وسط رهانات متزايدة على مزيد من الضعف للعملة. ورغم التراجع الذي سجّله الدولار منذ بدء إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فيما عُرف بـ"يوم التحرير"، إلا أنه لم يتمكن من تعويض خسائره بشكل ملموس.
وتشير التوقعات إلى أن ترامب قد يعيّن خلفاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يتبنّى نهجاً نقدياً أكثر تيسيراً، مع انتهاء ولاية باول العام المقبل.
وقال يوسكي ميايري، محلل أسواق الصرف لدى "نومورا": "العامل الأكبر المؤثر في الدولار خلال الربع الأول سيكون الاحتياطي الفيدرالي، ولا يتعلق الأمر فقط باجتماعي يناير ومارس، بل بمن سيخلف جيروم باول"، وذلك في تصريح لوكالة "بلومبيرغ نيوز".
وتُسعّر الأسواق حالياً خفضين على الأقل في أسعار الفائدة خلال العام 2026، ما يعكس تباين السياسة النقدية الأميركية مع نظرائها في الاقتصادات المتقدمة، ويقلّص من جاذبية الدولار أمام العملات الأخرى.