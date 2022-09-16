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البنك الدولي يحذّر من ركود محتمل في عام 2023

البنك الدولي يحذّر من ركود محتمل في عام 2023
سبق
سبق

قال البنك الدولي إن رفع أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد يؤدي إلى ركود عالمي في عام 2023.

وأشار إلى أن البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة "بدرجة من التزامن لم نشهدها خلال العقود الخمسة الماضية" لمواجهة ارتفاع الأسعار.

ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.

يأتي تحذير البنك الدولي قبل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، التي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسة الأسبوع المقبل.

البنك الدولي
البنوك المركزية
أسعار الفائدة

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