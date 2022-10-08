بيانات اقتصادية: السعودية تنجح في احتواء التضخم ونمو كبير في القطاع غير النفطي

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي نقلاً عن "أريبيان بيزنس" إن "اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية حافظ على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب خلال سبتمبر، خاصة على خلفية الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة بشكل متزايدـ، فقد ارتفع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أعلى من متوسطاتها في سلسلة النمو الحالية البالغة 25 شهراً، في حين أدت الثقة في جودة السلع والخدمات المقدمة إلى توقع الشركات بأن تتحول بنجاح إلى عقود حقيقية تحظى بنسبة عالية من حجم الأعمال الجديدة المحتملة التي من المتوقع أن تكون إيجابية للغاية".