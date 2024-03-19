مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12804 نقاط

وكانت أسهم شركات تْشب، ووقت اللياقة، وسيكو السعودية ريت، والدوائية، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخريف، والباحة، والدواء، والخليجية العامة، والكيميائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.72% و9.27% .