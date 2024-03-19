مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12804 نقاط
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 31.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12804 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 456 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تْشب، ووقت اللياقة، وسيكو السعودية ريت، والدوائية، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخريف، والباحة، والدواء، والخليجية العامة، والكيميائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.72% و9.27% .
وكانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأمريكانا، وصدر هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أنابيب السعودية، والنهدي، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، والدوائية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 59.11 نقطة ليقفل عند مستوى 27145.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.