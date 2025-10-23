ارتفاع أسعار الذهب مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن

في تطور جديد، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1%، بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية. ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الجمعة، بحثًا عن مؤشرات جديدة لمسار أسعار الفائدة.