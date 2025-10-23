ارتفاع أسعار الذهب مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن

في تطور جديد، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1%، بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية. ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الجمعة، بحثًا عن مؤشرات جديدة لمسار أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 4143.80 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع في الجلسة الماضية إلى قرب أدنى مستوياته في أسبوعين.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.3% لتسجل 4160.50 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 49.29 دولارًا للأوقية.
صعد البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1640.61 دولارًا.
بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1457.08 دولارًا.