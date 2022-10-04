أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 89.42 دولار للبرميل

على جانب آخر، أظهر استطلاع أولي لوكالة "رويترز" صدر الإثنين، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بنحو مليونَي برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر، على أن تصدر البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة غدًا الأربعاء.