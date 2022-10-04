أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 89.42 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط الارتفاع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء، على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض في الأسواق وسط توقعات باتجاه منظمة "أوبك بلس" لخفض إنتاج الخام.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة "أوبك" وحلفاؤها غدًا الأربعاء، مع توقعات بأن تتجه لخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، ليكون ذلك هو أكبر خفض لإنتاج النفط منذ عام 2020.
على جانب آخر، أظهر استطلاع أولي لوكالة "رويترز" صدر الإثنين، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بنحو مليونَي برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر، على أن تصدر البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة غدًا الأربعاء.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.63% أو بنحو 56 سنتًا إلى 89.42 دولار للبرميل، في الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.47% أو 39 سنتًا إلى 84.02 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بأكثر من 5% عند تسوية تعاملات أمس، وهو أكبر مكسب يومي منذ مايو.