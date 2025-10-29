أعمال

الذهب يقلص مكاسبه بعد خفض الفائدة الأمريكية وتصريحات باول
تراجعت مكاسب الذهب خلال تعاملات اليوم، رغم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك عقب تصريحات رئيس المجلس جيروم باول حول مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3964.39 دولارًا للأوقية، بعد أن قفز بنسبة 2% في وقت سابق من الجلسة.

كما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) على ارتفاع بنسبة 0.4%، مسجلة 4000.7 دولارًا للأوقية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 47.82 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% ليبلغ 1595.81 دولارًا، في حين قفز البلاديوم 1.9% مسجلًا 1420.05 دولارًا.

