الذهب يقلص مكاسبه بعد خفض الفائدة الأمريكية وتصريحات باول

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 47.82 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% ليبلغ 1595.81 دولارًا، في حين قفز البلاديوم 1.9% مسجلًا 1420.05 دولارًا.