"الزامل": السعودية تتجه لتكون دولة صناعية.. وفي 2035 سيكون فيها 36 ألف مصنع

وذكر أن القطاع الصناعي سيحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030؛ إذ سيتضاعف الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات؛ ليصل إلى 895 مليار ريال. مضيفًا بأن ما ستصل إليه السعودية في غضون الـ13 سنة القادمة وصلت إليه كوريا الجنوبية في 25 سنة؛ إذ ستتضاعف قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وسيصل مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال، مع طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.