"منشآت" تطلق النسخة الثانية من المعجم الريادي

وروعي في تبويب "المعجم الريادي" رحلة ريادة الأعمال، بدايةُ بمرحلة الفكرة من خلال قسم الابتكار وريادة الأعمال، مرورًا بوضع المشروع في إطار العمل والتخطيط له عبر قسم إدارة الأعمال، ثم البحث عن مصادر التمويل في قسم الاستثمار والتمويل، والوصول إلى نقل الفكرة إلى حيز الواقع بإعداد المنتج أو الخدمة من خلال قسم الإدارة والتقنيات، انتهاءً بمرحلة التسويق والبيع وذلك في قسم التسويق والمبيعات، علماً أنه يمكن الوصول للموقع الإلكتروني للمعجم من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/business-dictionary-categories.