توقعات بنمو الطلب.. العقود الآجلة للنفط ترتفع إلى 83.2 دولار للبرميل

وربح الخامان القياسيان 4.5 بالمائة تقريبًا خلال الأسبوع، وهو ما سيدفع برنت لتسجيل أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".