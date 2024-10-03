مؤشر مديري المشتريات في السعودية يرتفع إلى 56.3 نقطة في سبتمبر

ووفقًا للمؤشر؛ كانت هذه القراءة الأعلى منذ شهر مايو، وأشارت إلى تسارع إضافي في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويأتي الارتفاع على أساس شهري في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب صعوبات في العرض، وكان النمو قويًّا بشكل عام، ومنتشرًا على نطاق واسع في كافة قطاعات الاقتصاد غير النفطي الخاضعة للدراسة.