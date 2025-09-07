"موانئ" تسجل ارتفاعًا بـ9.5% في مناولة الحاويات خلال أغسطس 2025

وشهدت الحركة الملاحية أيضًا نموًا بنسبة 13.16%، لتصل إلى 1.118 سفينة، مقارنة بـ988 سفينة في أغسطس 2024، كما ارتفع عدد الركاب بنسبة 70.10% ليبلغ 85.636 راكبًا، مقارنة بـ50.345 راكبًا، وارتفعت أعداد العربات بنسبة 4.27% لتصل إلى 107.826 عربة، مقارنة بـ103.411 عربة.