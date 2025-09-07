"موانئ" تسجل ارتفاعًا بـ9.5% في مناولة الحاويات خلال أغسطس 2025

شهدت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال شهر أغسطس 2025، ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 9.52%، حيث بلغت 750.634 حاوية قياسية، مقارنة بـ685.414 حاوية في أغسطس من العام الماضي 2024.
كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعًا بنسبة 14.68% لتصل إلى 189.407 حاويات، مقارنة بـ165.161 حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 7.95% لتصل إلى 279.550 حاوية، مقارنة بـ258.955 حاوية، فيما زادت الحاويات الواردة بنسبة 7.80% لتصل إلى 281.677 حاوية، مقارنة بـ261.298 حاوية.
وشهدت الحركة الملاحية أيضًا نموًا بنسبة 13.16%، لتصل إلى 1.118 سفينة، مقارنة بـ988 سفينة في أغسطس 2024، كما ارتفع عدد الركاب بنسبة 70.10% ليبلغ 85.636 راكبًا، مقارنة بـ50.345 راكبًا، وارتفعت أعداد العربات بنسبة 4.27% لتصل إلى 107.826 عربة، مقارنة بـ103.411 عربة.
في المقابل، سجّل إجمالي الطنيات المناولة من البضائع العامة والسائبة انخفاضًا بنسبة 12.44%، ليبلغ 20.199.559 طنًا، مقارنة بـ23.069.278 طنًا في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشمل ذلك:
البضائع العامة: 1.080.734 طنًا
البضائع السائبة الصلبة: 4.578.874 طنًا
البضائع السائبة السائلة: 14.539.951 طنًا
واستقبلت الموانئ خلال أغسطس 494.950 رأس ماشية، بزيادة 17.16% مقارنة بـ422.449 رأسًا في العام الماضي.
وتعكس هذه الأرقام الإيجابية تطور أداء الموانئ السعودية ودورها في تعزيز الحركة التجارية، وتحفيز القطاعات المرتبطة بالنقل البحري، ودعم سلاسل الإمداد، وصولًا إلى تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
يُذكر أن "موانئ" سجلت في يوليو 2025 ارتفاعًا في مناولة الحاويات بنسبة 12.01%، بإجمالي 722.502 حاوية قياسية، مقارنة بـ645.019 حاوية في يوليو 2024.