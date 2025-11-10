موانئ السعودية تسجّل نموًا بنسبة 12.19% في مناولة الحاويات خلال أكتوبر 2025

وارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 5.61% لتصل إلى 1,035 سفينة، مقارنة بـ980 سفينة في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 80.22% لتصل إلى 86,825 راكبًا، مقارنة بـ48,177 راكبًا العام الماضي. فيما انخفضت أعداد العربات بنسبة 13.42%، لتصل إلى 87,632 عربة، مقارنة بـ101,210 عربات العام الماضي. كما استقبلت الموانئ 482,461 رأس ماشية، بانخفاض قدره 26.31%، مقارنة بـ654,712 رأس ماشية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.