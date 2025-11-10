موانئ السعودية تسجّل نموًا بنسبة 12.19% في مناولة الحاويات خلال أكتوبر 2025

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال شهر أكتوبر لعام 2025م، ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 12.19%، لتصل إلى 709,393 حاوية قياسية، مقارنة بـ632,323 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعًا بنسبة 38.68%، لتصل إلى 179,283 حاوية قياسية، مقارنة بـ129,274 حاوية قياسية العام الماضي.
وارتفعت أعداد الحاويات الواردة لتصل إلى 273,751 حاوية قياسية، كما ارتفعت الحاويات الصادرة لتبلغ 127,844 حاوية قياسية.
وسجّل إجمالي الطنيات المناولة "البضائع العامة، والبضائع السائبة الصلبة، والبضائع السائبة السائلة" ارتفاعًا بنسبة 6.93%، لتصل إلى 21,808,304 أطنان، مقارنة بـ20,394,576 طنًا في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي البضائع العامة 1,280,027 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة 4,348,305 أطنان، والبضائع السائبة السائلة 16,179,972 طنًا.
وارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 5.61% لتصل إلى 1,035 سفينة، مقارنة بـ980 سفينة في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 80.22% لتصل إلى 86,825 راكبًا، مقارنة بـ48,177 راكبًا العام الماضي. فيما انخفضت أعداد العربات بنسبة 13.42%، لتصل إلى 87,632 عربة، مقارنة بـ101,210 عربات العام الماضي. كما استقبلت الموانئ 482,461 رأس ماشية، بانخفاض قدره 26.31%، مقارنة بـ654,712 رأس ماشية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتسهم زيادة أعداد الحاويات المناولة في تحقيق عدة فوائد اقتصادية، من أبرزها: تعزيز الحركة التجارية، وتحفيز الصناعات والقطاعات المرتبطة بالنقل البحري، ونمو السياحة والنشاط البحري والخدمات المرافقة، ودعم سلاسل الإمداد، إضافة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة السعودية بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ قد حققت، خلال شهر سبتمبر لعام 2025م، ارتفاعًا في إجمالي الطنيات المناولة بنسبة 8.60%، لتصل إلى 22,520,494 طنًا، مقارنة بـ20,736,630 طنًا في الفترة المماثلة من العام الماضي.